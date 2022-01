Cairo: “Stadi? In condizione di sicurezza, devono restare aperti. Da ricordare…”

Con il passare dei giorni cresce il rischio delle porte chiuse, il commento del presidente del Torino su questo tema

L'aumento dei contagi preoccupa il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Con il passare dei giorni cresce il rischio delle porte chiuse. Al presidente del Torino, Urbano Cairo, sta a cuore la questione stadi: "In condizione di sicurezza, devono restare aperti. Così come accade con altri settori industriali che continuano a convivere col Covid. Da ricordare poi che il calcio ha ricevuto ristori minimi, non certo adeguati», il messaggio chiaro e condiviso da inviare al governo. Senza pubblico 4 o 5 club potrebbero rischiare il fallimento, sottolinea il Corriere della Sera.