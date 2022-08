Milan, Calabria: “Scudetto? Ci davano per pazzi, ma ci abbiamo sempre creduto”

"E' stata l'emozione più bella della mia vita. Qualcuno ci ha preso per pazzi, ma ci abbiamo sempre creduto. Si sentiva nell'aria la voglia di vincere lo scudetto. Eravamo sicuri di poterlo vincere. Zlatan è un grande professionista. Mi auguro che possa tornare il prima possibile. Ci ha dato una grande mano nello spogliatoio, ha aiutato tutti i più giovani a rendere come stiamo rendendo ora in campo".