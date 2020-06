Calamai (GdS): “Inter, contropartite per Chiesa”. Spunta un nome a sorpresa: “Il progetto perfetto…”

Luca Calamai, giornalista de’ La Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Rtv38 per parlare del futuro di Federico Chiesa e il possibile trasferimento all’Inter di Conte: “È chiaro che quando una società si scopre come ha fatto Marotta, è chiaro che rivela il proprio interessamento al calciatore. L’Inter vuole Chiesa ma dovrà per forza di cose proporre alla Fiorentina alcune contropartite tecniche. Esposito potrebbe essere un progetto perfetto. La Fiorentina cercherà di tirare al massimo il prezzo in termini di liquidità“.