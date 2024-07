Luca Calamai, nel suo editoriale per TMW, ha parlato anche della lotta scudetto. Inserendo un'antagonista in più per l'Inter che vorrà difendere il tricolore: "In chiave scudetto l’Inter è ancora la squadra da battere. Ma occhio all’Atalanta. Il successo in Europa League ha dato valore al lavoro di Gasperini e alzato l’autostima del gruppo.