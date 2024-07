Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Calamai, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter: "Sorride Simone Inzaghi che ripartirà con un Lautaro che sogna addirittura di entrare in lizza per il Pallone d’Oro. E’ rimasto Thuram, un’arma letale della passata stagione ed è arrivato Taremi. Uno che per il momento la butta sempre dentro. La piacevole sorpresa di questo campionato estivo. L’Inter ha un altro titolare nel reparto attaccanti. Un titolare vero".