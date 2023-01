Calamai: “Inter, Lukaku da 4. Il suo ritorno è stato un grande flop”

A TMW Radio, durante Maracanà, Luca Calamai ha dato i voti ad alcuni dei protagonisti dell’ultimo turno di Serie A: “10 all’emozione che si è sentita a Marassi nel ricordo di Vialli e Mihajlovic. Quello è il calcio dei sentimenti. 0 a quello che è successo aull'A1, in quel maledetto punto che ha già segnato la morte di un tifoso e diventato terra di guerriglia. Non si parli di tifosi e di ultras, sono delinquenti, che non possono essere accostati al calcio. Mi auguro che siano presi dei provvedimenti severi. 7 a Chiesa, perché il Napoli è padrone del campionato ma se c'è una realtà che può mettere in discussione tutto è la Juventus. Chiesa è un valore in più, sposta gli equilibri. La Juve per essere credibile deve avere una fase offensiva all'altezza di una difesa che non prende gol da 8 partite di fila. 4 a Lukaku, perché i grandi ritorno o sono dei grandi successi o dei grandi flop. E questo è il secondo caso. Sono eccezionali le occasioni che fanno rivivere cose importanti. Poi 6 a Mourinho e 5 a Pioli. Mourinho non mi appassiona ma gli riconosco di avere la capacità nei momenti delicati di sparigliare il gioco, di andare oltre le regole, di obbligare la squadra a rimettersi in discussione.