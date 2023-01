Calamai: “Inter-Napoli? Sozza da 7, si è comportato benissimo. Conferma che…”

Queste le sue considerazioni: "Allegri si prende 8. Il corto muso è la vera novità di questo inizio anno. La Juventus fa 7 su 7 e non subisce gol. I tanti nemici, anche tra gi juventini, di Allegri, magari non gradiranno, ma ora c'è da stare attenti. La vera grande rivale del Napoli è lei. Viene da questa serie clamorosa e non ha ancora Vlahovic fuori per pubalgia e sta recuperando Chiesa. Attenti a questa Juve, che non ha pressioni. Darei un 5,5 al Napoli. Ho una stima infinita di Spalletti, ma mi chiedevo se il Napoli sarebbe sceso in campo a San Siro con il braccino. Ed è stato così. Forse non ha l'abitudine a vincere, così come Spalletti. Il Napoli può solo perdere lo Scudetto se si spaventa. Se si spaventano è come quel ciclista che ha fatto 100 km di fuga e all'ultimo km si gira per vedere dove sono gli avversari e non guarda più avanti. Do 7 a Sozza. La sua designazione per Inter-Napoli è stata circondata da dubbi, ma si è comportato benissimo. Mi conferma la bravura di Rocchi, che ha detto che rappresenta il futuro della classe arbitrale italiana.