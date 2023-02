Calamai: “Mourinho? Immunità dialettica incredibile. Non può dire che…”

Luca Calamai, storica firma della Gazzetta dello Sport, ha dato i voti a giocatori e allenatori dopo le gare dell'ultimo turno di campionato che questa sera si concluderà con Salernitana-Juventus. Questo il giudizio su Josè Mourinho: "Prende 6. 8 contro l'Empoli, 4 invece per le frasi che ha usato per spiegare l'eliminazione dalla Coppa Italia. Gode di una immunità dialettica Mourinho incredibile, ma non hai una rosa adeguata per battere la Cremonese in Coppa Italia? Non si può dire una cosa del genere. Caso Zaniolo? Per me sarà solo parcheggiato. Per me poi andrà al Milan".