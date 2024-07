Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Calamai, giornalista, ha parlato così del Napoli di Antonio Conte: "Non partecipare alle Coppe vale per una squadra importante sei-sette punti di vantaggio in campionato. Ecco perché il Napoli di Conte, di Lukaku, di Kvara e di Buongiorno ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Antonio è un fattore quando si parla di Serie A. Il tecnico è un maestro nel motivare il gruppo, nel creare una sana pressione, nel correre per nove mesi. Immagino un Napoli che parta a cento all’ora anche perché una base storica è rimasta. Lukaku farà meno gol di Osimhen ma farà segnare di più i suoi compagni.