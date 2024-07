Lukakupuò restare in Serie A e tra le opzioni per il suo futuro resta anche il Milan come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Il calciatore belga rientra tra le scelte dei rossoneri dopo che hanno visto Zirkzee propendere per il Manchester United. Così i rossoneri lavoreranno sia sull'ex giocatore nerazzurro che su Morata. Proprio Romelu, stando a quanto sottolinea il giornale sportivo, ha dato la priorità al Napoli e al suo guru Conte. Ma fino a che non sarà ceduto Osimhen il club di De Laurentiis non potrà chiudere per l'attaccante.