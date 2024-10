"Io preferisco non commentare perché adesso ci sono le Procure della Repubblica che stanno indagando, anche la nostra Procura federale si sta attivando, quindi meglio prima guardare bene le carte, vedere le risultanze e poi commentare". Lo ha detto il presidente dell'Assocalciatori Umberto Calcagno , a margine dell'assemblea elettiva della Lega Pro a Firenze, in merito alle intercettazioni relative ai contatti fra alcuni giocatori di Inter e Milan e gli ultras nel mirino degli inquirenti .

Sulla possibilità di uno sciopero dei calciatori contro le troppe partite, "spero non si debba arrivare a questo punto, noto fra le società anche una sensibilità differente rispetto al passato. E' chiaro che se la Fifa continuerà a non tenere in considerazione le istanze non soltanto dei calciatori, ma anche delle leghe...Noi il 14 ottobre saremo assieme alle Leghe mondiali e i principali sindacati europei, per manifestare insieme tutto cio' che vorremmo fare per rendere il nostro mondo migliore".