In una intercettazione emergono i dettagli dell'incontro tra i capi della Curva Nord dell'Inter e Milan Skriniar, che annuncia l'addio

C'è anche un incontro fra i capi ultras della curva Nord dell'Inter e l'ex difensore dei nerazzurri, Milan Skriniar, per discutere di "calciomercato" agli atti dell'inchiesta della Procura di Milano sul tifo organizzato. A gennaio 2023 sono due dei vertici della Nord Marco Ferdico e Mauro Nepi, arrestati questa mattina, a voler incontrare lo slovacco, che a giugno dello stesso anno sarebbe passato al Paris Saint Germain, per "carpire informazioni relative al rinnovo contrattuale - poi non concretizzatosi - tra il giocatore e l'Inter, testando così l'eventuale volontà del calciatore di lasciare Milano e provando a convincere lo stesso a permanere nella squadra nerazzurra", si legge nell'ordinanza del gip.