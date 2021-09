Pres Assocalciatori: “Necessario rivedere i calendari. Tutelare gli aspetti sportivi”

Il presidente dell'Assocalciatori (Aic), Umberto Calcagno ha parlato dei calendari compressi e anche del protocollo Figc

Riguardo la decisione della Uefa di togliere l'obbligo internazionale dei tamponi rapidi per tutti i calciatori vaccinati o già guariti dal Covid, Calcagno ha ribadito che "il protocollo Figc non prevede tamponi per le competizioni nazionali ma dobbiamo sottostare ad eventuali norme governative interne cui non possiamo derogare. L'auspicio è che, anche grazie ai vaccini, la situazione a livello internazionale possa migliorare. A proposito - ha concluso il presidente dell'Aic - i professionisti che non sono ancora vaccinati sono molto pochi; se la percentuale di vaccinati in Italia fosse quella del mondo del calcio saremmo un passo avanti rispetto a tutti gli altri Paesi". (ANSA).