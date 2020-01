Inter, Lukaku-Lautaro: c’è una differenza fondamentale tra i due. Il calcio di Conte…

Quella formata da Lautaro e Lukaku è probabilmente una delle coppie d’attacco più forti e complete dei 5 maggiori campionati europei. Il Corriere dello Sport analizza le caratteristiche dei due attaccanti, perfetti per il 3-5-2 di Conte. “La coppia perfetta. Uno alto e fisico, l’altro piccolo e rapido. Lukaku si muove come un pivot sotto canestro. Riferimento offensivo, perché protegge la palla e scarica, è complicato anticiparlo per i difensori. L’Inter si fionda sui suoi piedi e sale a rimorchio. Il belga scatta in profondità, ha la dinamite per segnare da fuori area, come ha dimostrato al San Paolo e in altre circostanze, e sa colpire di testa“, spiega il quotidiano.

“Lautaro Martinez lo completa. Attaccante velenoso, di spiccate qualità tecniche e balistiche. Sembra il nuovo Aguero, non solo come taglia fisica. Perché sa attaccare da prima punta e possiede le intuizioni di un trequartista, ha piede delicato e intelligenza tattica, parte in profondità se Lukaku va incontro ai centrocampisti oppure gli crea lo spazio. C’è una differenza fondamentale tra i due. Lautaro corre senza palla, Romelu è pronto a riceverla o portarla. Tandem ideale per il 3-5-2 dell’Inter. Conte sfrutta le stesse linee di gioco dell’Italia agli Europei del 2016, quando attaccava con Pellé e Eder (o Insigne). Cerca la via d’uscita con i tre difensori centrali, verticalizza in modo simmetrico con i due interni di centrocampo, trova l’ampiezza con gli esterni. Sa pressare e ripartire, fa girare palla. Calcio moderno, semplice ed efficace, con un’idea di base: sviluppare gioco a beneficio delle due punte centrali. Sono quei due a disegnare la differenza“.

(Corriere dello Sport)