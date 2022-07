Calcio in crisi, perdite per 1 milione al giorno: ecco l’obiettivo della Figc

Il calcio è in crisi. Ieri il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha lanciato l'allarme sui conti, il passivo dei club è triplicato. "Bisogna cambiare e subito", ha detto Gravina. "Lo squilibrio finanziario è strutturale e risultava già evidente prima della pandemia. Nei 12 anni che hanno preceduto il Covid il nostro movimento ha prodotto un rosso «aggregato» di 4,1 miliardi di euro, in pratica una perdita secca di un milione al giorno. Il fatturato dei club di A, B e C nel pre-Covid è arrivato a 3,9 miliardi con un aumento di 1,5 miliardi rispetto a 12 anni prima, ma quasi il 90% della crescita è stata utilizzata per coprire l’aumento degli stipendi e degli ammortamenti con relative svalutazioni. Nel 2018-19 l’indebitamento ha raggiunto la cifra di 4,8 miliardi, il doppio rispetto ai 2,4 registrati nel 2007-2008", sottolinea il Corriere della Sera.