Calcio femminile in chiaro su La7. Cairo: “Movimento in continua crescita”

Svolta per quanto riguarda il calcio femminile italiano: La7 si assicura in esclusiva i diritti televisivi

Svolta in arrivo per quanto riguarda il calcio femminile italiano: il campionato di Serie A (oltre a Coppa Italia e Supercoppa) sarà trasmesso in chiaro per i prossimi due anni su La7. Così scrive il Corriere della Sera: "La serie A femminile ha in La7 la sua nuova casa, aperta a tutti. Il Gruppo Cairo Communication ha siglato un accordo con la Figc assicurandosi in esclusiva i diritti televisivi di campionato, Coppa Italia e Supercoppa per i prossimi due anni. Saranno ventotto gli incontri trasmessi a stagione, in chiaro (dal 28 agosto) su La7 e La7d".