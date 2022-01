“Il calcio ha perso”: uscito il libro di Vanni e Spaziante. Dentro la crisi del pallone

Un viaggio nelle storture del mondo del pallone, un sistema che nel suo complesso ha perso e che fatica a riformarsi

Oggi è cambiato il mondo: i diritti televisivi, che hanno imposto una parabola su ogni tetto e portato il calcio in tutte le case, hanno sottratto il pallone alla sua dimensione «artigianale» per trasformarlo in un’industria multimiliardaria… ma sull’orlo del fallimento. Matteo Spaziante e Franco Vanni hanno unito le loro competenze per analizzare in modo scrupoloso e dettagliato i motivi che hanno condotto il «giocattolo più amato dagli italiani » vicino al punto di rottura.