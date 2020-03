Giornale – Il calcio italiano bussa a denari: chiederà anche un sacrificio ai calciatori

Attraverso il suo editoriale per Il Giornale, il collega Franco Ordine ha parlato dei movimenti delle istituzioni in Italia e all’estero in un periodo così delicato: “Il calcio italiano bussa a denari. È pronto a chiedere un provvedimento ad hoc al Governo e un sacrificio ai calciatori. La campagna «datti un taglio allo stipendio» è partita ieri poco dopo le 14, quando Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 e l’ha fatto tracciando le linee guida della sua azione“.

Anche la Fifa ha iniziato a fare i conti con i danni da Coronavirus: “Ha nominato un gruppo di lavoro col compito di studiare lo slittamento dei calendari, il mercato trasferimenti e i contratti dei calciatori ipotizzando la creazione di un fondo di sostegno globale del sistema calcio. Considerati i notevoli guadagni accumulati, dai forzieri di Zurigo potrebbe spuntare un bel gruzzolo. Nel frattempo però sempre la Fifa non ha ancora deciso sul mondiale per club in programma tra giugno e luglio 2021, adesso riservato a europeo e coppa America. Dovrà necessariamente spostarlo di data o addirittura rivedere la formula che era stata preparata”, spiega il collega.