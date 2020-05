Nell’edizione di lunedì 4 maggio 2020 di Tuttosport un’intervista esclusiva all’uomo mercato della Juventus Fabio Paratici. “Rinnovo di un anno per Buffon e Chiellini – le parole di Paratici – verso un contratto a vita per Dybala. Ipotesi River per Higuain. E su Pogba dice: ‘È un grandissimo giocatore, ma certe cifre non sono più attuali“.