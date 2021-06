Inter e Atletico, De Paul chiama: “Ho 27 anni, sono stato chiaro con chi dovevo”

Il trequartista argentino ha parlato a The Guardian del suo futuro: i nerazzurri e i Colchoneros sono le squadre più interessate

Rodrigo De Paul ha le idee chiare sul futuro e ne ha già parlato con chi di dovere. Vuole giocare la Champions League dalla prossima stagione, ma l’Udinese chiede40 milioni di euro per il suo cartellino e al momento nessuno ha intenzione di offrirli. L’Inter è da tempo sulle tracce dell’argentino , anche l’ Atletico Madrid del Cholo Simeone è interessato, oltre al Milan . Direttamente dalla sua Argentina, De Paul ha lasciato un’intervista al quotidiano inglese The Guardian proprio sul suo futuro.

Queste le sue parole in vista della prossima stagione: "Sono sempre stato molto sincero e molto chiaro con chi dovevo essere chiaro. Ho detto quello che pensavo, quello che volevo. Ho 27 anni adesso . Non parlerò da nessun'altra parte perché rispetto tutti all'Udinese, soprattutto i tifosi che mi vogliono davvero bene”.

Ormai, infatti, ha completato il suo percorso di crescita all’Udinese e si sente pronto per una nuova avventura: "Si parla di gol e assist ma l'altro giorno cercavo statistiche sui recuperi palla. Sono quasi sul triplo il primo anno: erano 150, ora sono oltre 400. Quello che non avevo allora, ora lo faccio. Quindi ora pensi: 'Ok, cosa c'è dopo? Cosa manca?'".