Cottarelli rilancia: “Azionariato popolare possibile. Altri se ne vanno o…”

L'economista Carlo Cottarelli, noto tifoso dell'Inter, torna a parlare della possibilità dell'ingresso dei tifosi in società

L'azionariato popolare è "un modello in generale che vale per le società di calcio italiane, che sempre più sono nelle mani di investitori internazionali". Lo afferma l'economista, Carlo Cottarelli, ospite del programma 'Soul' in onda su Tv2000 domenica 13 giugno alle 20.50 e martedì 15 su InBlu2000 alle 21. Cottarelli, grande tifoso dell'Inter, ha lanciato un'iniziativa di azionariato popolare per salvare la sua squadra del cuore: "Alcuni investitori internazionali ci mettono il cuore altri invece ci mettono i soldi temporaneamente, poi appena c'è qualche incertezza se ne vanno o magari prestano i soldi a tassi molto elevati".