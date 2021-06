EDICOLA CDS – Inter e PSG, ancora 10 milioni di differenza per Hakimi

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

"Ancora 10 milioni di differenza tra Inter e PSG per Hakimi". Questo in taglio alto il titolo che riguarda i nerazzurri sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 24 giugno. C'è ancora distanza nella trattativa tra i due club per l'esterno marocchino secondo il quotidiano.