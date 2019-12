Kulusevski non è così lontano: Inter può sbloccare tutto grazie a un”assicurazione sulla vita’

La trattativa per portare Dejan Kulusevski all’Inter non è affatto semplice, ma nemmeno impossibile. E questo molteplici fattori, fra cui il fatto che l’inizio di campionato dei nerazzurri abbia garantito, con 39 punti già in cascina, quell'”assicurazione sulla vita”, come l’ha definita la Gazzetta dello Sport, che può permettere a Marotta di spingere e, lo sperano i tifosi, affondare il colpo con maggiore serenità:

“Trentanove punti sono un’assicurazione sulla vita, almeno su una seconda parte di stagione che – anche nella peggiore delle ipotesi – vedrà l’Inter a un tiro di schioppo dalla Juventus. Ce n’è abbastanza per spingere ancora alla ricerca di rinforzi. E il nome che mette d’accordo tutti in casa nerazzurra è quello di Dejan Kulusevski. Lo svedese di origini macedoni è stato visionato a lungo dallo staff di Antonio Conte nelle scorse settimane. E dal tecnico è arrivato il placet. Ecco perché Marotta e Ausilio lavorano all’incastro con l’Atalanta proprietaria del cartellino e il Parma, che il giocatore ce l’ha in prestito“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)