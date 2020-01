Barzaghi: “Per Vidal l’Inter alza l’offerta, ma tanto dipenderà da Gabigol. Su Eriksen due possibilità”

L’Inter non si ferma. Nerazzurri attivissimi sul mercato in entrata per consegnare ad Antonio Conte i rinforzi sperati. Per il centrocampo i nomi sono sempre gli stessi, Vidal e Eriksen. Queste le parole di Marco Barzaghi durante “Pressing Serie A” sui possibili sviluppi di mercato: “Si ipotizzava incontro con l’agente di Vidal nei prossimi giorni ma questo incontro c’è già stato ieri ad Appiano Gentile. Inter pronta ad alzare la sua offerta per il cileno a 15 milioni ma serve cedere al più presto Gabigol e molto dipenderà da quello che accadrà nella Supercoppa spagnola quando, qualora il Barcellona dovesse vincere Valverde alzerà un muro per blindare il centrocampista. Vidal e non solo. Si lavora ancora sul fronte Eriksen e si cercherà non solo di portarlo a giugno a Milano ma – qualora dovesse saltare l’operazione Vidal – si potrebbe accelerare per il trasferimento a gennaio”