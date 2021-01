Calciomercato, si riparte: ecco le date della finestra invernale, c’è una novità

Tutto pronto per il ritorno del calciomercato. Il via ufficiale alle trattative arriverà tra meno di 48 ore, al termine della quindicesima giornata di Serie A, mentre il sipario calerà lunedì primo febbraio alle ore 20.

“La finestra invernale del calciomercato 2021 avrà inizio il 4 gennaio: da questo giorno le squadre potranno operare, depositare i contratti e annunciare i nuovi acquisti. Per la chiusura della sessione, stop alle trattative il 1° febbraio, una data-limite diversa dal solito considerando che, in genere, la conclusione veniva fissata per l’ultimo giorno di gennaio. Il 31, infatti, sarà giorno di campionato con le squadre che scenderanno in campo per il turno numero 20”.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)