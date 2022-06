Biasin: “Inter-Bremer non per più di 30mln tra cash e contropartite. Resiste…”

"Inter-Bremer: - L’intenzione del club è di investire una cifra non superiore ai 30 milioni tra quattrini ed eventuali contropartite. - Tra il difensore e i nerazzurri resiste la, definiamola, “promessa di matrimonio”. Stop". Questo il punto sul futuro di Gleison Bremer, centrale brasiliano del Torino e primo obiettivo di mercato per la difesa dell'Inter: è infatti previsto presto un incontro con il club granata per chiudere quest'operazione.