TS: “Bremer? Ecco il budget stanziato da Zhang. Milenkovic solo se…”

Una volta chiuso l'affare Lukaku, l'Inter si concentrerà sulla difesa per dare a Inzaghi una squadra già pronta per il ritiro. L'obiettivo numero 1 per il reparto arretrato è Bremer."Il brasiliano del Torino resta assolutamente - e senza ombra di dubbio - la primissima scelta dei nerazzurri. Zero problemi col calciatore, che pubblicamente e ufficialmente si è detto pronto per il grande salto in una big, resta da trovare l’intesa con i granata. Il budget stanziato al momento da Zhang per l’operazione è di 30 milioni di euro, comprensivi eventualmente anche di un giovane come contropartita", spiega Tuttosport. Il Torino punta a massimizzare la parte cash e non vorrebbe inserire nella trattativa giocatori come Gagliardini, Pinamonti e Dimarco ma nei prossimi giorni l'affare entrerà nel vivo.