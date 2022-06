CdS – Dybala in stand-by, l’Inter gli ha spiegato anche il motivo. “Milan? Paulo…”

Se da un lato l'affare Lukaku è chiuso e manca solo l'ufficialità, dall'altro la trattativa Dybala sta vivendo una fase di stand-by. "Ad una settimana dalla fine di giugno, si ritrova ancora nell’incertezza di quello che sarà il suo futuro. Ieri non ci sono stati nuovi contatti tra Marotta l’entourage della “Joya”. Ma nelle prossime ore le parti torneranno certamente a sentirsi, o a vedersi visto che De Vecchi è a Milano. All’argentino la situazione è stata spiegata, vale a dire che, prima di compiere nuovi passi, è obbligatorio liberare spazio in attacco: via Sanchez e Dzeko, più di Correa. I tempi, però, sono vaghi e viale Liberazione non ha dato certezze. E allora si tratta di capire se Dybala sia disposto ad attendere oppure se cominci sin d’ora a guardarsi concretamente attorno", commenta il Corriere dello Sport che poi aggiunge: "Più facile che il mirino venga puntato sulla Liga, mentre rimanendo in Italia non ci sono stati nuovi contatti né con la Roma né con il Milan. Il Diavolo, però, non tiene chiusa la porta: qualora tra qualche settimana la “Joya” dovesse essere ancora libero e accettasse di abbassare le sue richieste, allora il discorso potrebbe essere affrontato".