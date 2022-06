Inzaghi e l’Inter ripartono dalla rabbia con la missione seconda stella: rinnovo deve…

"I nerazzurri con Simone hanno, infatti, cambiato pelle, ma non struttura. Si sono scoperti più belli, forse un filo meno pratici, ma hanno comunque allargato il palmares: due coppe strappate all’arcinemica Juventus luccicano in viale della Liberazione, anche se lo scudetto perso brucia come sale su una ferita. Proprio da lì, dalla rabbia per la mancata seconda stella, ripartono Inzaghi e l’Inter: il rinnovo della promessa nuziale stavolta deve portare al titolo. A Inzaghi, poi, il compito di inserire nel suo sistema Romelu Lukaku, il pupillo di Conte che veniva usato dal predecessore come una palla da demolizione".