Inzaghi scelta azzeccata dell’Inter: mai e poi mai Marotta e Ausilio…

Col senno di poi, Simone Inzaghi si è rivelato una scelta azzeccata da parte dell'Inter. Due trofei e numeri molto positivi. Motivo per cui Marotta e Ausilio si sono mossi in anticipo per il rinnovo del condottiero nerazzurro:

"Mai e poi mai l’Inter avrebbe portato un proprio allenatore a iniziare la stagione con un contratto in scadenza: è la politica della casa sposata dall’a.d. Beppe Marotta e dal d.s. Piero Ausilio. Ma qui ci si è mossi con anticipo ben più largo, visto che le prime intese erano già state raggiunte quando il 2021-22 era nel vivo e la battaglia col Diavolo per lo scudetto infiammava i tifosi. A prescindere da quale sarebbe poi stato il risultato finale in Serie A, i dirigenti e il presidente Zhang erano già convinti di rilanciare forte su Simone. Un anno fa, mentre il mare era in tempesta e Antonio Conte scendeva dalla nave, la scelta di Inzaghi poteva apparire un azzardo improvviso, quasi obbligato; un anno dopo la centrale di comando del club ha avuto la conferma che quella mossa rapida era pure azzeccata".