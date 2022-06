Pedullà – Lukaku non è priorità per Inzaghi. L’Inter deve chiudere prima per motivi fiscali

Su Romelu Lukaku e Paulo Dybala l'Inter non si sta muovendo in ordine di priorità, ma per mere necessità fiscali

Su Romelu Lukaku e Paulo Dybala l'Inter non si sta muovendo in ordine di priorità, ma per mere necessità fiscali. E' quanto sostiene Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, che su Twitter risponde così a chi sostiene che i nerazzurri abbiano messo in stand-by l'argentino per precedenza al belga da un punto di vista tecnico: