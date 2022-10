Calciopoli: Tar respinge il ricorso Juve per lo scudetto 2006. Ora teoricamente…

"Con una sentenza di 26 pagine il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla Juve contro Federcalcio, Coni e Inter sull’assegnazione dello scudetto 2006. Il club bianconero aveva impugnato le due decisioni del Collegio di garanzia dello sport del Coni, pubblicate nel maggio 2019 e nel gennaio 2020. I giudici amministrativi hanno condannato la Juve al pagamento delle spese in giudizio, 10 mila euro a ognuna controparte. La pronuncia arriva in fondo a una lunga serie di decisioni della giustizia sportiva.

Il 12 gennaio 2019 il club di Andrea Agnelli (oggi) aveva presentato ricorso davanti al Collegio di garanzia dello sport del Coni, competente esclusivamente sulle decisioni della giustizia sportiva, non altrimenti impugnabili. Un ricorso che contestava la delibera del Consiglio federale, che il 18 luglio 2011 aveva respinto l’istanza di revoca del provvedimento del commissario straordinario di assegnazione del titolo all’Inter, per scorrimento della classifica. Davanti all’ennesimo no, si era arrivati al Tribunale federale nazionale, poi al reclamo alla Corte federale d’Appello e, ancora, al Collegio di garanzia. Poi, appunto, al Tar. Teoricamente, si può far ricorso al Consiglio di Stato", si legge.