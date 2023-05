Calendario, hanno deciso le tv. Marotta: “Perchè Inter-Atalanta non di lunedì?”

Ha fatto e continua a far molto discutere la scelta della Lega Serie A di far disputare la sfida di campionato tra Inter e Atalana sabato sera , solamente 72 ore dopo la finale di Coppa Italia. Il Corriere dello Sport spiega i criteri che hanno portato a questa decisione: "Rabbia Inter sulla Lega. Tutta colpa dell'anticipo a sabato 27 della sfida con l'Atalanta. Tenuto conto che mercoledì si giocherà la finale di Coppa Italia con la Fiorentina, sia in viale Liberazione sia alla Pinetina, tutti si aspettavano che la gara fosse piazzata alla domenica. Invece, il gioco delle preferenze delle televisioni, ha prodotto un programma diverso. Dazn, infatti, ha scelto e piazzato Juve-Milan alla domenica sera, così Sky ha "risposto" piazzando Inter-Atalanta al sabato sera".

"Il club nerazzurro ha prontamente trasmesso le sue rimostranze in via Rosellini, tanto più che, come ha sottolineato Marotta, una soluzione alternativa c’era. Ovvero spostare il match al lunedì. "La scelta della Lega è incomprensibile - ha affermato il dirigente nerazzurro -. Non vengono tenuti in considerazione i rischi per i nostri giocatori che disputeranno tre partite in soli 6 giorni. Noi rientreremo a Milano soltanto nella notte di mercoledì. E, peraltro, non è da escludere l'eventualità di supplementari e dei calci di rigore. Allora perché non penare di giocare di lunedì, avendo davanti una settimana senza impegni?".