Calhanoglu compie 29 anni, il messaggio dell’Inter: “Tanti auguri Hakan!”

Dopo essere arrivato in nerazzurro nell'estate 2021 Calhanoglu ha conquistato una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. In questa stagione il centrocampista turco ha collezionato 28 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, segnando 3 gol e servendo 6 assist in totale.