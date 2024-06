Il turco in realtà non ha parlato di condizioni preoccupanti, era solo dispiaciuto che il suo compagno non ci fosse durante Italia-Turchia

Alessandro Antinelli, su RaiSport, dopo Italia-Turchia, ha parlato di Barella che - da come riportato dal CT Spalletti - ha un leggero affaticamento e per questo non ha giocato nell'amichevole di ieri sera contro la Turchia di Calhanoglu. Proprio il giocatore turco, in un'intervista su RaiSport, si è riferito alle condizioni del centrocampista italiano dicendo: "Mi dispiace perché si è fatto male e non c'era questa sera". Il giocatore non ha parlato di condizioni, si è limitato a dispiacersi perché il suo compagno di reparto nell'Inter non era presente nell'amichevole.