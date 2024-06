Spalletti: “Leggero affaticamento per Barella. Ritmi altissimi”

"Nicolò Barella ha un leggero affaticamento. I ritmi di allenamento sono altissimi perché è la miglior cosa per essere nella miglior condizione e non soffrire l'avversario". Così Luciano Spalletti, prima della partita amichevole con la Turchia ha parlato del centrocampista nerazzurro che non è a disposizione per questa partita.