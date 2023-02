Calhanoglu, scudetto chiodo fisso. La Supercoppa una prima rivincita sul Milan

Hakan Calhanoglu si sente sempre più parte dell'Inter. E vuole vincere ancora. Un chiodo fisso, soprattutto per come è andata lo scorso anno, come scrive il Corriere dello Sport: "Il turco continuerà ad inseguire lo scudetto con l'Inter. La delusione di averlo perso un anno fa proprio con il Milan è stata forte, accentuata, peraltro, dai "pensieri" nei suoi confronti di qualche vecchio compagno. Calha si è preso una prima rivincita in Supercoppa lo scorso 18 gennaio. E, in quell'occasione, si è pure tolto qualche sassolino. Ieri, su Instagram, sotto ad un video con lui protagonista nella straccitadina vinta in campionato ha scritto: «Preferisco far parlare i miei piedi». Tuttavia, conquistate la seconda stella prima del Diavolo avrebbe comunque un altro sapore…".