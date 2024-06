"C’è la firma di Hakan Calhanoglu, di nuovo. La seconda in tre giorni: ieri sera è stato autore del gol del vantaggio turco, tre giorni fa aveva postato e sottoscritto un post social in cui dichiarava amore nerazzurro. Nei momenti di incertezza, Hakan sa come uscire allo scoperto. Ha garantito alla Turchia l’accesso agli ottavi di finale (che non giocherà: squalificato), pochi giorni fa aveva allontanato i dubbi sul suo futuro. Il destro dell’uno a zero ha fatto saltare di gioia il c.t. Montella: il pari di Soucek l’ha riportato sulla terra ma pronto di nuovo a spiccare il volo. Il successo finale ha permesso alla Turchia di proseguire il proprio cammino europeo: in panchina sarà sfida con Rangnick, collega dell’Austria", racconta La Gazzetta dello Sport.