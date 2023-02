Calhanoglu ha definitivamente conquistato i tifosi dell’Inter: “Applaudito più di Barella”

"In questa ascesa, è aiutato dal feeling crescente con i tifosi, dalla voce della Curva, pronta a sgolarsi per lui più che per altri: in Coppa Italia per la prima volta il massimo di cori della Nord è stato rivolto al turco. Ha superato perfino Barella, ha raccolto più applausi di Lukaku e Dzeko: non un dato banale, visto che si parla pur sempre di un ex milanista. Insomma, per il derby di domenica sono loro i due soldati in missione, i nerazzurri per ragioni diverse più agguerriti contro i cugini. Simone Inzaghi gradisce parecchio la loro carica e aspetta in contemporanea la furia di Lautaro e il fosforo di Calha per fare un nuovo esorcismo al Diavolo, 15 giorni dopo quello di Riad".