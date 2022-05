GdS – Calhanoglu, un Diavolo da esorcizzare. “Stagione top ma quando ha lasciato il Milan…”

"C’è un Diavolo da esorcizzare. Vale un po’ per tutti i tifosi dell’Inter, ma vale soprattutto per Hakan Calhanoglu", scrive La Gazzetta

"C’è un Diavolo da esorcizzare. Vale un po’ per tutti i tifosi dell’Inter, ma vale soprattutto per Hakan Calhanoglu". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla classifica che vede il Milan avanti di due punti a 180' dal termine del campionato. "Il Milan in testa a due giornate dalla fine, con la possibilità di scucire lo scudetto dalle maglie dei cugini, non è un incubo solo per il popolo nerazzurro ma è il finale peggiore che il centrocampista turco potesse immaginare la scorsa estate, quando ha deciso - da svincolato - di rifiutare la proposta di rinnovo dei rossoneri e di passare sull’altra sponda del Naviglio, per vincere. Chissà quanti pensieri saranno passati per la testa di Calha nell’ultimo periodo, di sicuro adesso la mente è rivolta soltanto alla finale di domani", spiega ancora il quotidiano.