Inter, con la Dinamo Kiev Satriano-Pinamonti in avanti: occhi puntati su Calhanoglu

I nuovi acquisti Dzeko e Dumfries non potranno essere a disposizione di Inzaghi per l'amichevole di oggi, a Monza, contro la Dinamo Kiev: "Satriano-Pinamonti potrebbe essere il duo d’attacco dell’Inter contro la Dinamo di Lucescu", anticipa infatti La Gazzetta dello Sport , ricordando come il primo sia in ascesa, con Inzaghi che vorrebbe tenerlo nonostante diverse proposte mentre Pinamonti è in uscita, destinazione Empoli.

Test importante quello contro gli ucraini anche per testare la condizione generale. In particolare, però, gli occhi sono puntati su Calhanoglu. "Tocca guardare a Calhanoglu per scovare qualcosa di nuovo che possa riverberarsi con continuità sul campionato. Il turco partirà come mezzala mancina, ma avrà licenza di svariare, in particolare di accentrarsi alle spalle dei due attaccanti. Un classico movimento a virgola da sinistra verso destra, che lo trasformerà in trequartista dispensatore di assist o franco tiratore. Niente di clamoroso, Calhanoglu già “divagava” così al Milan, ma il 4-2-3-1 di Pioli non è il 3-5-2 di Inzaghi. Un conto è agire nei tre dietro la punta, un altro appartenere di base alla batteria dei tre centrocampisti. Diversi equilibri si impongono", commenta il quotidiano.