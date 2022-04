Inter, che Calhanoglu! “Assist? Nessuno meglio di lui in A, è la faccia scudetto”

Hakan Calhanoglu è stato uno dei migliori in campo contro la Roma. Il turco, con i due assist a referto ieri, ha raggiunto quota 10

Hakan Calhanoglu è stato uno dei migliori in campo contro la Roma. Il turco, con i due assist a referto ieri, ha raggiunto quota 10. "Nessuno ha fatto meglio di lui, in Serie A. E’ un costruttore di gioie altrui, il turco. Immagina corridoi liberi dove altri percepiscono traffico: non facesse il numero 20 dell’Inter, forse sarebbe un vigile urbano. La libertà di Calhanoglu è figlia di un modo di giocare che Inzaghi gli ha cucito addosso. È la faccia scudetto. È entrato in tutti e i tre gol nerazzurri: quello dove non trovate scritto assist... ecco, non fatevi ingannare, l’ha letteralmente costruito lui andando a sradicare un pallone dai piedi di Pellegrini e poi innescando Perisic", spiega La Gazzetta dello Sport.