Calhanoglu: “Io bomber? I bomber sono Lautaro e Dzeko. Siamo davvero forti su una cosa”

Il centrocampista soddisfatto ai microfoni di Inter TV

Hakan Calhanoglu ha parlato a Inter TV dopo la vittoria contro il Cagliari: "Io bomber? I bomber sono Lautaro e Dzeko. Io voglio fare solo assist, ma sono contento di aver fatto go. Abbiamo dominato oggi e giocato molto bene contro una squadra che sta dietro e difende molto bene. Era molto pericoloso quando contrattaccavano, ma noi siamo stati molto precisi. Cosa è successo dopo il derby? Secondo me anche prima del derby ho giocato bene poi ho continuato a lavorare per dare il massimo per il club. Faccio solo il mio lavoro sul campo. Sono contento nel mio ruolo di mezz'ala. Io e Brozo e Barella stiamo facendo molto bene, ci sentiamo bene in campo. Sul possesso palla siamo davvero forti. I risultati arrivano da soli. Mio tiro veloce? Non so a quale velocità andasse, dovete dirmelo voi. Mi sento molto bene in questo ruolo. Davanti alla porta sto bene, voglio aiutare la squadra con i miei passaggi. Devo avere la palla sul mio piede così sono più pericoloso. Sorteggio? Sono tutte forti, ma anche noi siamo molto forti. E giochiamo senza paura contro chi affronteremo".