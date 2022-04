Calhanoglu, che freddezza dal dischetto. Inzaghi ha il suo tiratore: non sbaglia dal 2017

Il centrocampista dell'Inter ha siglato il terzo rigore contro la Juve dopo quelli realizzati contro il Milan e il Napoli

Terza firma dal dischetto per Calhanoglu. Dopo la grande responsabilità presa nel derby contro il Milan sua ex squadra e il gol contro il Napoli che ha aperto la rimonta dei nerazzurri, il turco si è dimostrato di giocatore di grande personalità siglando anche il gol contro la Juve al secondo tentativo.

Stesso angolo del primo tentativo, ma questa volta Szczesny non ci arriva. Sono solo 3 i rigori falliti in carriera tutti con la maglia del Bayer Leverkusen. Settimo gol consecutivo dal 2017. Inzaghi può contare su di lui dal dischetto e potrà scegliere anche tra i vari Lautaro, Vidal e Perisic che già in passato si sono presi la responsabilità di calciare.