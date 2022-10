Calhanoglu: “Gol a Ter Stegen? Ho pensato alle parole di Lukaku e Onana”

Prima della partita Romelu è venuto da me, mi ha detto che quando avrei calciato in porta, di provare a calciare sulla destra, dove Ter Stegen è un po’ più debole, anche André me lo ha detto, che lo conosce meglio di me. Prima di calciare ho pensato subito a quelle parole che mi hanno detto e sono andato veloce, perché non c'era tempo di pensare troppo e ho tirato molto bene.