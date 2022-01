Inter, la scelta dei tifosi: quello di Calhanoglu con il Cagliari è il gol del mese di dicembre

10 gol candidati dalle partite disputate da Prima Squadra, Prima Squadra Femminile e Primavera e un solo vincitore

Marco Macca

10 gol candidati dalle partite disputate da Prima Squadra, Prima Squadra Femminile e Primavera e un solo vincitore: è il destro da fuori area di Hakan Calhanoglu messo a segno contro il Cagliari a salire sul gradino più alto del podio e ad aggiudicarsi il Digitalbits Goal of the Month riferito al mese di dicembre. La perla del centrocampista turco ha battuto tutti gli altri candidati. Si tratta del sesto gol segnato da Hakan in campionato, dopo la meravigliosa conclusione da calcio d'angolo contro la Roma, anch'essa in lizza tra i gol più belli.

Dal mese di dicembre, la scelta del DIGITALBITS GOAL OF THE MONTH permette agli interisti di partecipare a un concorso per vincere fantastici premi. Alla scelta del gol del mese è infatti associato un contest che, per questa edizione, ha messo in palio biglietti VIP per assistere al successo della squadra contro il Venezia del 23 gennaio, il pullover DigitalBits e la maglia da gioco Inter Limited Edition della campagna Inter Santa Clues di Hakan Calhanoglu.

La stagione dei "Goal of the month" si era aperta con la vittoria di Federico Dimarco (punizione contro la Sampdoria) nel mese di settembre, e la volée di Edin Dzeko contro lo Sheriff in Champions per ottobre. Poi il missile di Anja Sønstevold che ha aperto la vittoria per 5-0 delle nerazzurre di Rita Guarino contro l'Hellas.

(Fonte: inter.it)