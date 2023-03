EDICOLA / TS: Calhanoglu ko, salta la Juve e forse anche il Benfica

"Calhanoglu ko, no Inter-Juve". Così TuttoSport in edicola oggi parla dell'infortunio che il turco si è procurato in Nazionale: lesione all'inguine per lui. "Oltre alla Coppa Italia rischia di saltare il Benfica in Champions", si legge sulla prima pagina. In primo piano Perin che guida la carica dei tifosi bianconeri: «Più uniti per la Juve». "Sabato a Torino si riuniranno 350 presidenti di club bianconeri, sempre stretti intorno alla squadra".