CdS – Calhanoglu, l’Inter non vuole rischi ma c’è una differenza con Lukaku

Quando rientrerà Hakan Calhanoglu? Se lo chiedono i tifosi dell'Inter e per il momento non c'è una risposta certa. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: "La sosta, evidentemente, agevolerà anche Calhanoglu, che non andrà in nazionale, ma sarà comunque una corsa contro il tempo restituirlo a Inzaghi per la ripresa.

Nel caso, si slitterà al match di Champions con il Barcellona del 4 ottobre o a quello successivo, ovvero la trasferta in casa del Sassuolo (sabato 8). Ovviamente, il recupero non è uguale per ciascun giocatore. C’è chi fa più in fretta e chi impiega più tempo. A vantaggio del turco c’è una muscolatura meno pesante rispetto a quella di Lukaku, per cui c’è voluta molta attenzione. La certezza, però, è che in casa nerazzurra non si vuole correre alcun rischio. Il calendario è troppo intasato di impegni per permettersi di correre ulteriori pericoli".