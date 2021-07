Inter, oggi inizia l’era Calhanoglu. “Dovrà essere il nuovo Luis Alberto per Inzaghi”

Le vacanze post Europeo sono finite e oggi comincia ufficialmente l'avventura di Hakan Calhanoglu all'Inte

Le vacanze post Europeo sono finite e oggi comincia ufficialmente l'avventura di Hakan Calhanoglu all'Inter. "Ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi abbraccerà l’unico vero volto nuovo in maglia Inter, pronto a prendere in mano le chiavi della manovra offensiva nerazzurra. Nei piani del tecnico, l’ex Milan dovrà essere il nuovo Luis Alberto, l’uomo capace di inventare tra le linee e ribaltare velocemente l’azione, andando subito in verticale a innescare la LuLa", spiega infatti La Gazzetta dello Sport.