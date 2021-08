Calhanoglu si è preso l’Inter in 15 minuti. Ora Inzaghi ha un’altra missione

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla prova del turco contro il Genoa e sul prossimo compito dell'allenatore nerazzurro

Una prova a tutto tondo per Hakan Calhanoglu all’esordio contro il Genoa. L’assist, il gol (nei primi 15 minuti), ma non soltanto, coma evidenziato oggi dal Corriere dello Sport. E, soprattutto, una nuova missione per Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni dell’Inter: “Calhanoglu non si è fermato a quella doppia perla. Ha continuato a giocare, a sviluppare la manovra, a costruire, ma anche a coprire. Perché quella è una delle sue caratteristiche: la disponibilità al sacrificio. Se c’è da rincorrere qualcuno, non si tira indietro, anzi. Inzaghi lo apprezzava in tempi non sospetti anche per questo. […] Certo occorrono conferme. Perché se tutti riconoscono certe doti a Calhanoglu, vale anche per il suo difetto principale: la continuità. Non si sbaglia, infatti, nel sostenere che tutte le sue 4 annate al Milan siano state altalenanti”, si legge. Fargli trovare la giusta continuità è la nuova missione di Inzaghi.